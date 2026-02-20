Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Banca pública impulsa motor productivo con formación a emprendedoras de Credimujer

PorBeatriz Guilarte

Feb 20, 2026

CIUDAD MCY- A propósito del relanzamiento del Vértice 3 de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), el Banco del Tesoro, junto al Banco de Venezuela y el Banco Digital de los Trabajadores, capacitó a 300 mujeres del programa Credimujer, en la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer, Nora Castañeda, ubicada en Maracay, estado Aragua.

En apoyo a todas las emprendedoras que buscan impulsar y sostener su propio negocio, esta Misión está orientada a garantizar el empoderamiento económico y financiamiento, a través de créditos, asesoramiento financiero, talleres y redes que permitan impulsar proyectos socioproductivos, visibilizando el papel histórico de la mujer en la economía venezolana.

FUENTE : VTV

FOTO :  CORTESÍA

