Venezuela exporta 70 toneladas de café verde a Estados Unidos

CIUDAD MCY- La ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, supervisó este jueves el despacho de 70 toneladas de café verde desde la ciudad de Barquismeto, estado Lara, con destino a los Estados Unidos (EEUU).

Mediante esta acción se fortalece la Zona Económica Especial (ZEE) y el impulso a la exportación de rubros no petroleros, además de garantizar la apertura de nuevos mercados, consolidando las exportaciones criollas que han registrado un incremento del 116 % con respecto al año pasado, resaltó Godoy.

“Durante la jornada, pudimos comprobar el riguroso trabajo de la gobernación en materia de exportaciones no petroleras. Observamos el llenado y la verificación técnica de tres contenedores, que se realizó en estricto cumplimiento de los estándares internacionales”, detalló la titular del despacho de Comercio Exterior desde el terminal intermodal tipo puerto seco.

La ministra Godoy, acompañada por el gobernador de la entidad larense, Luis Reyes Reyes, constató la eficiencia de los procesos de exportación desde el centroccidente venezolano, junto a representantes de los organismos de control y seguridad que garantizan la transparencia de la cadena de suministro.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÍA