Banco de Venezuela reafirma liderazgo y compromiso con la innovación

CIUDAD MCY.- En los últimos cuatro años, la innovación tecnológica ha sido un sello que ha caracterizado la gestión del Banco de Venezuela (BDV), con más de 10 millones de clientes que se conectan a la BDVApp para gestionar de manera 100 % digital la modalidad del crédito para su autoliquidación, sin necesidad de recaudos.

Este enfoque le ha permitido al banco, al cierre del año 2025, más de 1,5 millones de personas que recibieron su crédito de forma rápida, eficiente y totalmente digital, informa la institución en nota de prensa.

Adicionalmente, el banco lidera el parque de puntos de venta al superar los 250 mil POS (Point of Sales o Punto de Venta) dispositivos utilizados para procesar pagos con tarjetas de débito o crédito directamente en el lugar de venta, en todo el territorio nacional. Asimismo, dispone del BiopagoBDV, dispositivo biométrico exclusivo, en el cual se realizan pagos solo con la huella, desde cualquier banco.

El liderazgo del Banco de Venezuela es el resultado de una estrategia enfocada en la innovación, la eficiencia y una experiencia del cliente cada vez más ágil.

LIDERAZGO

Igualmente, el BDV inició el año 2026 manteniéndose líder en los principales indicadores del Sistema Financiero Nacional (SFN), como institución bancaria de mayor solidez, crecimiento y preferencia entre los venezolanos.

Durante el año 2025, el BDV cerró con una cartera crediticia equivalente a USD 752,60 millones, que representa un crecimiento del 20 %, con una baja morosidad de 0,31 % y las captaciones del público ascendieron a USD 996 millones.

Con estos resultados, la entidad consolida 15 trimestres consecutivos posicionada en el primer lugar de estos indicadores, logros que reflejan la confianza de sus más de 18 millones de clientes.

En este 2026, la Institución reafirma su compromiso de seguir con el desarrollo de herramientas financieras y soluciones integrales modernas que impulsen el presente de los venezolanos y contribuyan al crecimiento económico del país.

