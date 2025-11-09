Barbacoas avanza en la consolidación de la integración Popular-Militar-Policial

CIUDAD MCY.-En un vibrante «Sábado de Milicia» y con un alto sentido de compromiso, la Plaza Bolívar de Barbacoas se convirtió en el epicentro de la integración y el fortalecimiento de la Unión Popular-Militar-Policial, elementos fundamentales para la defensa integral y el avance de la jurisdicción.

El evento, cargado de fervor patriótico, estuvo presidido por el alcalde Julio Melo, quien también funge como Comandante de la Órgano de Dirección de Defensa Integral (ODDI) de Urdaneta.

Durante la jornada, el alcalde Melo destacó la participación activa de la Milicia Bolivariana, representada por la ADI 44-17, así como la ODDI Comunal Rafael Núñez Tenorio.

En su intervención, el líder municipal reafirmó el compromiso con los planes estratégicos nacionales «hoy reafirmamos la paz y la soberanía en el marco de la Tercera T (3T) del Plan de la Patria y las 7 Transformaciones (7T) de Venezuela. Esta integración es la base oficial del plan estratégico de seguridad del Gobierno regional que lidera nuestra gobernadora Joana Sánchez, para garantizar la paz, la seguridad y la integridad territorial».

La actividad no solo sirvió para ejercicios de cohesión, sino también para consolidar las bases de la organización popular en tareas de defensa y desarrollo local, «porque nuestro pueblo es el principal pilar en la defensa de nuestra soberanía», apuntó.

Al finalizar el encuentro, el alcalde Julio Melo aseveró con convicción, «donde el Pueblo Puede, la Patria se crece», destacando la participación protagónica de los ciudadanos en la protección y soberanía del territorio.

«Este evento exalta el nivel de organización y compromiso de la Milicia Bolivariana y las estructuras de defensa integral en Barbacoas, en perfecta articulación con el gobierno municipal y regional», concluyó Melo.

PRENSA URDANETA | FOTOS: CORTESÍA