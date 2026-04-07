Barrida cubana en los Jugadores de la Semana de MLB

CIUDAD MCY.- La estrella de los Astros, el cubano Yordan Álvarez, y el joven en ascenso de los Dodgers, el también cubano Andy Pagés, fueron nombrados los Jugadores de la Semana el lunes, mientras que el jardinero de los Angelinos, Jo Adell, obtuvo el premio a la Jugada de la Semana por uno de sus tres robos de jonrones que dejaron boquiabiertos a todos el sábado por la noche.

Álvarez jugó en apenas 48 partidos en el 2025 debido a múltiples lesiones, pero el toletero de los Astros ha recobrado la forma al principio del 2026. Bateó .471 durante la semana, registrando tres jonrones, dos dobles y ocho carreras impulsadas con siete bases por bolas y solamente tres ponches.

«Air Yordan» está actualmente empatado en el tercer lugar de Grandes Ligas con cuatro cuadrangulares, empatado (con su compañero de equipo, el venezolano José Altuve) en el liderato de bases por bolas con 12 y encabeza las Mayores en porcentaje de embasarse (.578) y slugging (.900).

Álvarez ha sido nombrado Jugador de la Semana de la Liga Americana tres veces más en su carrera, siendo la más reciente en agosto del 2024.

Pagés, de 23 años, tuvo una temporada destacada en el 2025, registrando un bWAR de 3.8. Va rumbo a superar eso en el 2026 después de batear .583/.615/.917 en la primera semana completa de la campaña. Eso incluyó dos cuadrangulares, dos dobles y siete remolques.

Pagés actualmente comparte el liderato de MLB con Xavier Edwards al batear .471 con 16 hits en el 2026.

Ésta es la vez de Pagés como Jugador de la Semana de la Liga Nacional, habiendo ganado el galardón en abril del 2025.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA