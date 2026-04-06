El Aragua VC consolida su permanencia en puestos de clasificación de la LPV

Las dirigidas por Nelson Fajardo siguen con buen pie en el campeonato y se mantienen en el cuarto lugar de la clasificación.

CIUDAD MCY.- El Aragua VC sigue cosechando victorias y en esta ocasión salieron triunfadoras ante Centellas de Guayana, en una serie en el que se mostró el dominio por parte del conjunto aragüeño.

Durante el primer choque de la jornada las Aurirrojas se llevaron el encuentro con un resultado solido de 3 sets a 1. Si bien se vieron leves chispazos del cuadro guayanés la ofensiva local fue demasiado contundente opacando a las visitantes.

Durante el segundo juego de la serie, las aragüeñas se volvieron a mostrar gigantes ante su rival haciendo valer el factor local barriendo a sus rivales durante esta serie, confirmando el buen momento por el que pasa el equipo y con el apoyo de sus aficionados ahora deberán afrontar uno de los retos más duros de esta temporada enfrentándose a Guácharas de Monagas.

Entre las piezas importantes de este triunfo se encuentra el enfoque en la responsabilidad del saque, siendo un aspecto de juego que permitió desmantelar la construcción del juego de Centelleas.

Pese a las derrotas, el equipo de Guayana ha mostrado una capacidad de recuperación defensiva, llegando a extender varios rallies que pusieron a prueba la condición física de ambos planteles.

Entre los demás resultados de la jornada de este fin de semana Guácharas de Monagas se impusieron ante el Caracas Sport Club quitándole el invicto y posicionándose en la cima de la tabla. Por otro lado Nacionales de La Guaira sumaron su primera victoria del torneo en lo que fue una gran alegría para la selección nacional sub 17 de Venezuela.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS:CORTESIA