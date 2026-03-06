Preparan hoja de ruta para II Juegos Bolivarianos de la Juventud

CIUDAD MCY.- El ministro del Deporte, Franklin Cardillo, junto al Comité Organizador de los II Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026, presentó formalmente la propuesta del programa ante la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y ante los representantes de todos los ministerios involucrados en el desarrollo de este evento que tendrá como sede principal la ciudad de Caracas, con subsedes en los estados Miranda y La Guaira.

Cardillo informó que los Juegos están programados para desarrollarse del 18 al 29 de noviembre de 2026, con 28 deportes y un aproximado de cuatro mil 600 atletas. Además, presentó los planes de trabajo de todas las comisiones, las instalaciones que se utilizarán, y las fechas definidas para inauguración, premiación y clausura.

Por su parte, la presidenta del Comité Olímpico Venezolano (COV), María Soto, resaltó el valor histórico del evento, además de anunciar que el próximo 25 de marzo se llevará a cabo la visita oficial de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), tras el respaldo y apoyo expresado por su presidente, Baltazar Medina, en la que se presentará formalmente la sede del comité organizador.

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniela Cabello, dio a conocer la participación de su despacho en la logística y atención de los atletas visitantes. “Nos unimos a este equipo para que todos esos atletas que vienen se lleven la mejor impresión y sean ellos los multiplicadores de la verdad de Venezuela en sus países. Desde nuestro ministerio realizaremos un análisis minucioso para atender a todos estos atletas y que disfruten su paso por el país”, agregó Cabello.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA