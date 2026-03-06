Proyecto de construcción de aceras y brocales avanza en Linares Alcántara

El Alcalde de la localidad indicó que se han colocado 200 metros lineales para lograr la construcción de la obra que garantizará la seguridad de los ciudadanos

Los proyectos de las pasadas consultas populares se mantienen en pleno desarrollo en Aragua. Al respecto, el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo, inspeccionó los trabajos de construcción de aceras y brocales que se efectúan en la localidad.

En la comunidad Trinidad de Coropo, específicamente en la comuna Alexis Caro, Bravo indicó que se han colocado 200 metros lineales de aceras y brocales.

Esta obra organizará el espacio urbano, garantizando la seguridad del peatón al separarlo del tráfico vehicular.

Asimismo, manifestó que “esta es la primera fase de esta obra que se consolida gracias a consulta popular pasada y seguiremos fortaleciendo en los próximos días.»

Finalmente, el mandatario municipal extendió la invitación a los linarenses a participar en la venidera Consulta Popular Nacional 2026.

«Pueblo de linares, este 8 de marzo todos a votar en la próxima consulta por esos proyectos que seguirán fortaleciendo nuestra comunidad».

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA