Cuba reconecta su red eléctrica tras un nuevo apagón masivo

CIUDAD MCY.- Cuba restableció este jueves su red eléctrica, un día después de que una avería agravada por la falta de combustible debido al cerco energético de Estados Unidos dejara sin luz a dos tercios del país.

Los apagones se han incrementado desde que la administración de Donald Trump impuso a Cuba un bloqueo energético de facto tras el secuestro del mandatario venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla.

El centro y el oeste del país, incluida la capital, estuvieron sin electricidad desde el miércoles a mediodía debido a una avería que provocó una desconexión «inesperada» de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal de la isla, según informó el Ministerio de Energía y Minas.

Varios barrios de La Habana contaban con electricidad el jueves por la mañana, constató la AFP, aunque el restablecimiento del servicio ha sido muy lento.

«A las 05H01 de esta madrugada quedó interconectado el Sistema Eléctrico, desde Guantánamo hasta Pinar Del Río», provincias en los extremos este y oeste de la isla, informó el ministerio en X.

«Continúa la incorporación de unidades de generación (eléctrica)» para que la corriente siga llegando a la población, precisó el gobierno.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA