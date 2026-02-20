Experiencias comunales de Aragua inspiran a delegaciones internacionales

El encuentro reunió a representantes de 14 países para conocer de cerca los mecanismos de planificación participativa y autogobierno impulsados en la entidad

CIUDAD MCY.- El intercambio de experiencias sobre la planificación territorial y poder popular marcó la segunda jornada de trabajo entre representantes internacionales y comuneros aragüeños, realizada en el municipio Mario Briceño Iragorry (MBI).

La actividad tuvo lugar en la comuna “Carlos Escarrá”, donde delegaciones provenientes de 14 países del continente americano conocieron de primera mano la Agenda Concreta de Acción (ACA), mapas de sueños y los proyectos comunitarios realizados y los que se llevaran a cabo como parte del modelo de autogobierno impulsado en el estado Aragua.

Durante la asamblea, los voceros comunales presentaron en los mecanismos de organización territorial, los procesos de planificación participativa y la articulación con las instituciones, generando un espacio de diálogo que permitió contrastar realidades políticas y sociales de la región.

Es importante mencionar que, la jornada también incluyó un componente de formación ideológica y análisis de la coyuntura internacional, orientada a fortalecer la defensa de la soberanía de los pueblos y la unidad latinoamericana.

El encuentro contó con el acompañamiento de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Aragua y autoridades del Gobierno regional, entre ellos; la secretaria de Despacho de la Gobernación, Belén Arteaga, el secretario de Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez, así como los legisladores Lipson Ferrer y Ábdael Hernández.

En relación a esto, el representante del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Lipson Ferrer, expresó su satisfacción por la acogida brindada a la brigada internacional y el nivel de intercambio alcanzado.

“Felices y contentos de haber escuchado a todos esos voceros quienes han llevado ese mensaje firme de solidaridad con nuestro presidente Nicolás Maduro, con nuestra primera combatiente Cilia Flores, y en solidaridad con todo el pueblo venezolano”, aseguró el legislador.

Ferrer destacó cómo la visita internacional ha sido testigo de la “resistencia permanente y prolongada” del pueblo venezolano, así como de las capacidades culturales, turísticas y organizativas del poder popular aragüeño: “Hoy ellos han visto cómo se hace vivo en el territorio, en nuestra constitución, cómo se hacen vivas nuestras leyes y cómo se hace vivo el plan de las Siete Transformaciones, el plan de la Aragüeñidad”,

Ferrer cerró su intervención con un llamado a la hermandad continental: “Esta gran muestra de solidaridad nos permite establecer lazos de hermandad con todo el mundo y con nuestros hermanos de Latinoamérica. Hoy la espada de Bolívar retumba más fuerte en cada uno de los países de nuestra América y nosotros solamente juntos venceremos.”

MIRADA INTERNACIONAL SOBRE EL MODELO COMUNAL

En representación de la delegación visitante, Noemi Lira, integrante de la fuerza estudiantil salvadoreña y del bloque de resistencia y rebeldía popular de El Salvador, destacó la importancia de conocer experiencias de organización popular que, a su juicio, constituyen referentes para la región.

Señaló que el modelo comunal venezolano representa una esperanza para los pueblos que luchan por mayores niveles de participación y justicia social, al tiempo que expresó su intención de llevar los aprendizajes adquiridos a su país para contribuir a la construcción de procesos organizativos en América Latina.

La jornada concluyó con el compromiso de mantener abiertos estos espacios de articulación continental, fortaleciendo redes de cooperación entre movimientos populares y organizaciones sociales.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA