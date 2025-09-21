Bolívar derrotó a Casa Portuguesa en emocionante encuentro de la Liga Interclubes de Aragua

CIUDAD MCY .- El Atlético Bolívar se impuso 4-3 a la Casa Portuguesa de Aragua en un vibrante encuentro de la Liga Interclubes del estado. El partido, disputado en las instalaciones de la Casa Portuguesa, mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el pitazo final.

El conjunto de Bolívar tomó la iniciativa en los primeros minutos, pero el equipo local demostró un gran espíritu de lucha y, logró remontar el marcador y empatar el encuentro.

Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría en tablas, un gol crucial de Rafael Valero en el tiempo de descuento selló la victoria para el Atlético Bolívar, que demostró una gran determinación hasta el último segundo.

Los goleadores de la jornada fueron por el lado de la Casa Portuguesa, Crisóstomo Sales, apodado “Tota”, quien anotó un doblete, y Roberto Rodríguez con un gol.

Por el Atlético Bolívar, Giovanni Rondón fue la figura con dos tantos, mientras que José Sequera y José Valero completaron la cuenta con un gol cada uno.

Con esta importante victoria, el Atlético Bolívar se consolida en la quinta posición de la tabla, acumulando cinco triunfos en la temporada. Por su parte, la Casa Portuguesa de Aragua, a pesar de su gran esfuerzo, se mantiene en el noveno lugar con solo dos victorias en lo que va del torneo.

NOTA DE PRENSA | FOTO CORTESÍA

