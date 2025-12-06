Comités para Manejo de la Basura avanzan hacia una economía circular

Las funciones de los comités operativos está la identificación y diagnóstico de los métodos de recolección aplicados actualmente por gobernaciones y alcaldías

CIUDAD MCY.- En los estados Zulia, Portuguesa, Barinas, Lara y Táchira, fueron instalados los Comités Operativos para el Manejo de Residuos Sólidos, que buscan desarrollar la gestión sostenible y aprovechable para una transición nacional hacia la economía circular en Venezuela. Así lo destacó María Bracamonte, viceministra de Gestión y Aprovechamiento Integral de la Basura del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Resaltó que entre las funciones de los comités operativos está la identificación y diagnóstico de los métodos de recolección aplicados actualmente por gobernaciones y alcaldías; así como sus capacidades, elaboración de planes y proyectos de gestión integral.

Muy importante decir es, que los comités enfocan su método en el aprovechamiento de los materiales y en el diseño de esquemas alternativos para la obtención de recursos financieros y como consecuencia de esto, es la sensibilización de los venezolanos sobre la importancia del manejo adecuado de la mal llamada basura y que se entienda que la clasificación desde los hogares, formará parte de un sistema económico sostenible, liderado por los Consejos Ecosocialistas y las Salas de Gobierno Comunal.

Otro de los objetivos de estas instancias, es el cumplimiento de los acuerdos internacionales adoptados por Venezuela, respecto a la mitigación del impacto ambiental que genera la basura en el país y lograr de forma organizada y con el circuito de economía circular, una reducción significativa en la generación de desechos sólidos y su impacto negativo en los vertederos y rellenos sanitarios.

La viceministra Bracamonte, explicó finalmente que tienen la meta de instalar comités operativos en los 24 estados de Venezuela, pues son espacios de integración, de reconocimiento y generadores de empleos, para el Poder Popular organizado, profesionales, estudiantes, entre otros, cuyas acciones se enmarcan en la 6ta Transformación Ecosocialista del Plan de la Patria y la Gran Misión Madre Tierra Venezuela en su vértice 6 como es: Saneamiento para la Vida.

