Bolívar afianza la organización femenina para conformar los Comités de Mujeres

PorBeatriz Guilarte

Dic 6, 2025

CIUDAD MCY.- Siguiendo las orientaciones de la alcaldesa Marisol Rodríguez, y en articulación con la autoridad única de la Mujer en el estado Aragua, Gipsy Colmenarez, la coordinadora de la Gran Misión Venezuela Mujer en el municipio Bolívar, Leibys Rodríguez, encabezó un importante despliegue por las distintas comunas del territorio con el objetivo de conformar los nuevos Comités de Mujeres.

Durante el recorrido, se generaron espacios de diálogo donde las participantes expresaron propuestas, inquietudes y líneas de acción para fortalecer la presencia femenina en cada comunidad.

La jornada promovió la participación activa, el liderazgo y la organización de las mujeres, reafirmando el compromiso institucional con su empoderamiento y la defensa de sus derechos.

Este abordaje representa un paso fundamental en la consolidación de estructuras comunitarias donde las mujeres sean protagonistas en la toma de decisiones y en la construcción de comunidades más justas, unidas y participativas. Con estas acciones, el municipio Bolívar continúa avanzando hacia un modelo de gestión inclusiva, humanista y profundamente comprometida con las políticas de igualdad.

