Conformado Equipo Promotor de la Constituyente de Mujeres en Revenga

La creación de este equipo busca garantizar que las féminas revenguenses sean escuchadas y tomadas en cuenta en la construcción de propuestas que contribuyan a su bienestar integral

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de las orientaciones del Gobierno Nacional, las representantes femeninas de los movimientos sociales y de la estructura política del municipio José Rafael Revenga realizaron una asamblea para la conformación del Equipo Promotor de la Constituyente de Mujeres.

Durante el encuentro, cada participante tuvo la oportunidad de postularse para representar al movimiento social al que pertenece dentro de esta nueva instancia, concebida como un organismo encargado de dar voz y respaldo a los proyectos impulsados por las mujeres de la localidad.

La creación de este equipo tiene como objetivo garantizar que las mujeres sean escuchadas y tomadas en cuenta en la construcción de propuestas que contribuyan a su bienestar. Sectores como Salud, Educación, Parto Humanizado, Discapacidad y CNAE, entre otros, participaron activamente en la conformación, reafirmando la diversidad y amplitud de la agenda femenina.

El empoderamiento de la mujer y la igualdad de género constituyen los pilares fundamentales de este equipo promotor, que ofrecerá a las revengueñas la oportunidad de organizar, debatir y ejecutar proyectos orientados a su beneficio y desarrollo integral.

El gobierno municipal, a través de sus representantes femeninas, garantiza el acompañamiento y apoyo necesario para que las mujeres del municipio puedan avanzar en la autogestión de iniciativas que fortalezcan su voz, su liderazgo y su papel protagónico en la vida comunitaria de Revenga.

PRENSA REVENGA | FOTOS : CORTESÍA