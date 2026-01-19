Bolivia retira transmisiones de teleSUR y Rusia TV de sus plataformas

CIUDAD MCY.- La estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel S.A.) de Bolivia anunció que, desde el pasado 17 de enero, las señales internacionales TeleSUR y Rusia TV fueron excluidas de su oferta televisiva en todas las plataformas disponibles.

Patricia Villegas, presidenta de la multiplataforma TeleSUR, condenó la medida calificándola como una acción previsible pero inaceptable.

La directiva enfatizó que no existen justificaciones legítimas para este retiro y afirmó que los argumentos presentados por la compañía carecen de credibilidad ante la ciudadanía.

La restricción afecta a los suscriptores de fibra óptica (IPTV), televisión satelital (DTH) y la plataforma digital Entel TV Smart. Según la estatal telefónica, la salida de ambos canales responde exclusivamente a supuestos motivos de índole administrativa.

Este escenario repite patrones ocurridos en noviembre de 2019 durante el gobierno de Jeanine Áñez, cuando Entel rompió unilateralmente el contrato con teleSUR. En aquel momento la empresa justificó la ausencia de la señal alegando fallas técnicas y una posterior reestructuración de su programación.

Tras un periodo de censura, el gobierno de Luis Arce restableció la señal de TeleSUR en noviembre de 2020 para garantizar el acceso a la información. No obstante, esta garantía se ve nuevamente amenazada por la reciente decisión de la operadora en el inicio de este 2026, reseñan medios internacionales.

