Brasil apuesta por la paz ante tensión entre EEUU y Venezuela

CIUDAD MCY.- «Brasil entiende que la guerra solo conduce a la masacre y al empobrecimiento», declaró Lula en entrevista concedida a la televisora SBT.

Insistió en que la negociación es la vía más adecuada. «Si hay un desacuerdo entre dos naciones, no hay mejor manera, ni la más económica, de resolverlo que sentarse a la mesa de negociaciones», afirmó.

El líder progresista remarcó que su país «se mantendrá del lado de la paz» y recordó que Brasil no tiene disputas internacionales ni busca involucrarse en conflictos ajenos.

Las declaraciones surgen en un momento de gran tensión militar. Estados Unidos desplegó 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico, además de buques de guerra en el mar Caribe.

De acuerdo con fuentes periodísticas, la administración del presidente Donald Trump justifica el despliegue como parte de operaciones contra cárteles de la droga.

Para Lula, sin embargo, ese tipo de acciones se utilizan como pretextos para justificar medidas de presión sobre países más vulnerables.

Recordó que Trump también impuso un arancel del 50 por ciento a productos nacionales con el argumento de la lucha contra la deforestación en la Amazonia y el juicio contra el exmandatario y aliado ideológico Jair Bolsonaro, acusado por tentativa golpista.

«Los países ricos utilizan la lucha contra la deforestación como justificación para medidas proteccionistas», subrayó.

Respecto a la situación de Bolsonaro, el fundador del gobernante Partido de los Trabajadores calificó de «prueba de culpabilidad» el hecho de que el excapitán del Ejército pida amnistía antes de ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal.

«El ciudadano cometió atrocidades y pide amnistía antes de ser juzgado. Significa que es culpable. Su función ahora es demostrar inocencia», manifestó Lula.

Bolsonaro responde por los delitos de intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, organización criminal, daños agravados e invasión de edificios públicos.

«Es un proceso legal con fuertes connotaciones políticas porque se trata de un expresidente, pero los hechos son innegables», subrayó el actual jefe de Estado.

Insistió en que cualquiera que intente atentar contra la democracia debe ser castigado.

Recordó además episodios violentos vinculados a extremistas, como la invasión y saqueo a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023.

Para Lula, se trató de un grave atentado contra la democracia brasileña.

