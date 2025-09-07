Honduras avanza hacia soberanía tecnológica con ambicioso proyecto

CIUDAD MCY.- “Con mucho entusiasmo informamos que el día de hoy han ingresado a nuestra bodega principal 16 contenedores con el proyecto Renovación Tecnológica Total”, anunció este sábado el gerente general de la compañía estatal, José Morales, a través de su cuenta en la red social X.

Morales destacó que el ambicioso plan consta de todas las herramientas necesarias para hacer de Hondutel una empresa realmente competitiva en el sector de las telecomunicaciones de esta nación centroamericana.

Según el gerente general, Renovación Tecnológica Total es el proyecto más grande implementado en la historia de la firma pública, gestionado de forma transparente con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de reducir la brecha digital en Honduras, subrayó.

Con el acompañamiento de fabricantes de talla mundial, el programa consta de cuatro datacenters pre certificados Tier 3, soluciones integrales de servidores hiperconvergentes, equipos de red switches y routers (nodos) y firewalls de última generación NGFW, detalló el directivo.

Además, agregó, cuenta con sistemas de energía con funcionamiento ininterrumpido (24/7), suministros para el despliegue y mejora de la red de fibra óptica a nivel nacional, renovación total de computadoras para la operación de usuarios internos y red DWDM de alta capacidad 400 Gbps.

En opinión de Morales, estas soluciones, catapultan a la compañía como un proveedor competitivo en el mercado nacional, “por lo que declaramos el inicio de una nueva era digital para Honduras, más veloz, más rápida y más segura”, enfatizó.

Remarcó que es una iniciativa de la mandataria Castro, en su arduo compromiso con el pueblo hondureño por la recuperación de las empresas estales, concluyó.

PRENSA LATINA || FOTO CORTESÍA