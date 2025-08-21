Brasil asegura que aranceles impuestos por EEUU tendrán consecuencias leves

CIUDAD MCY.- El ministro de Trabajo de Brasil, Luiz Marinho aseguró que los aranceles del 50% que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, impuso a los productos brasileños no tendrá graves consecuencias en los niveles de empleo de la nación suramericana, superando “tranquilamente” esta situación, refiere la agencia de noticias Sputnik.

«El mercado de trabajo brasileño está adecuado y podremos aguantar ese movimiento; daremos las ayudas necesarias a las empresas, a partir de la legislación vigente, creo que lo superaremos tranquilamente, sin mayores problemas», aseguró el ministro en una entrevista a un programa radiofónico del Gobierno.

La afirmación la realizó en base al estudio del Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social de Brasil que estima que, en el peor escenario posible, los aranceles de EEUU podrían provocar la destrucción de 320.000 empleos en la nación.

Sin embargo, el país suramericano vive un momento económico favorable, con el desempleo más bajo desde 2012 (el 5,8% de la población) y con 4,4 millones de nuevos empleos formales creados desde enero de 2023, recordó Marinho.

«Para un mercado, un stock, de 48 millones de empleos convengamos que no sería el desastre total», minimizó el ministro.

En ese sentido, resaltó que varios productos que tenían como destino el país del norte serán reabsorbidos por el mercado nacional o por otras naciones.

El ministro recordó que la dependencia de Brasil a EEUU es menor que en el pasado y remarcó que en los últimos dos años y medio el país sudamericano ha conseguido abrir 400 nuevos mercados, refiere la nota.

FUENTE AVN || FOTO CORTESÍA