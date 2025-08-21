Colombia pide cooperación regional para fortalecer políticas de conservación de la Amazonía

CIUDAD MCY.- La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, destacó el compromiso de su país con la conservación de la Amazonía, al tiempo que, pidió fortalecer la cooperación regional frente a la crisis ambiental que afecta al bioma.

Luego de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los ocho países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en la V Cumbre de Países amazónicos, Villavicencio dijo lo siguiente: «Tenemos un firme compromiso con la región Amazónica y la necesidad de aunar esfuerzos y trabajar de manera coordinada en favor de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los bosques y el agua», amplió el medio Sputnik.

La canciller resaltó la urgencia de evitar que los ecosistemas amazónicos lleguen a un punto de no retorno.

Indicó que la región es víctima de crisis ambientales por lo que resulta imprescindible consolidar una cooperación entre los países amazónicos y avanzar en su protección.

En línea con este objetivo, sostuvo que las acciones nacionales deben orientarse hacia transiciones justas que combinen conservación.

Otro punto del encuentro fue la valorización de los Diálogos Amazónicos, espacios que incluyen a pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, academia y juventudes.

En el encuentro estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil; la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa Lunda y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, quienes resaltaron la importancia de la cumbre, detalló la agencia.

FUENTE AVN || FOTO REFERENCIAL