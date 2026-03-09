Brasil: Mujeres del MST se movilizan a favor de la reforma agraria y justicia

CIUDAD MCY.- Alrededor de 14 mil mujeres del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, se mantienen movilizadas desde el domingo 8 y hasta el jueves 12 de marzo en diversos estados del país a fin de denunciar la concentración de tierras, la paralización de la reforma agraria y la violencia contra las mujeres.

Las féminas del MST realizaron ocupaciones de tierras, actos políticos y actividades de formación en distintos estados brasileños, acciones que coinciden con el Día Nacional de las Mujeres Sin Tierra y el Día Internacional de la Mujer celebrado el domingo 8 de marzo.

En Río Grande del Sur, al menos 500 mujeres ocuparon 400 hectáreas de la Fundación Estatal de Investigaciones Agrarias (FEPAGRO) en Sao Gabriel, detalló Telesur.

La líder Lara Rodrigues, miembro de la Dirección Nacional del MST, afirmó que el movimiento acepta la propuesta de asentamiento en las zonas de FEPAGRO, y exige al Gobierno estatal y al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) la reanudación de las negociaciones para reasentar a familias campesinas afectadas por las inundaciones de mayo de 2024 acampadas en Río Grande del Sur.

El MST también busca destinar unas diez hectáreas para crear un espacio de acogida y generación de ingresos para las mujeres. La región de Sao Gabrieles un referente en la lucha por la Tierra, albergando 10 asentamientos con más de 700 familias, cuya producción de alimentos se destina, en parte, al Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).

FUENTE: EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESIA