Brasileños exigen libertad del presidente Maduro con cartas de apoyo

CIUDAD MCY.-Ciudadanos brasileños y otros latinoamericanos se congregaron en la Feria Agroecológica de Punta Norte para redactar cartas dirigidas al presidente Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores, donde exigieron su liberación tras el secuestro ocurrido el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.

La iniciativa fue convocada por la Brigada Bolivariana por la Paz en América Latina y el Caribe y la zonal del Partido de los Trabajadores (PT)-Plano Piloto, con el objetivo de recoger mensajes de solidaridad que serán enviados a las autoridades venezolanas.

Flavia Rodrigues, miembro de la brigada, explicó que la movilización busca retribuir la ayuda humanitaria brindada por Venezuela durante la pandemia. “Amor con amor se paga”.

Rodrigues contextualizó la actividad como parte de una respuesta continental contra lo que describió como una ofensiva imperialista. “Venezuela es el corazón de América Latina. Pero el imperialismo también está atacando a Cuba, a Groenlandia, a Brasil y todos los países que tengan riquezas”.

Jacy Afonso, expresidente del PT en Brasilia, trazó un paralelo con la campaña de apoyo al presidente brasileño, Lula da Silva, durante su encarcelamiento. “Cuando Lula estaba preso, nosotros escribíamos cartas para él, y ahora la compañera Flavia y otras personas también tomaron la misma iniciativa”.

Fuente Telesur | FOTO CORTESÍA