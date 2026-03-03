Talleres de Prevención en Salud benefician a voceros del Poder Popular en Mariño

CIUDAD MCY.- En la escuela Laura Pacheco Monserrat de la parroquia Alfredo Pacheco Miranda, voceros y voceras de los consejos comunales, integrantes de la Gran Misión Venezuela Mujer, jefes y jefas de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (Ubch) y miembros de la comuna “En Honor a Mi Comandante Chávez”, participaron en talleres de prevención en salud desarrollados por la Dirección de Asuntos Sociales de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Santiago Mariño.

La actividad, promovida por Yoliver Sánchez, directora de Asuntos Sociales de la Alcaldía, contó con la participación de personal médico y de enfermería, así como profesionales de salud del ASIC El Tierral, parroquia Alfredo Pacheco Miranda, en articulación con el equipo de la Unidad de Barrio Adentro del territorio y voluntarios de Protección Civil.

Las jornadas formativas estuvieron orientadas al uso adecuado de herramientas básicas de atención primaria, entre ellas el glucómetro, el oxímetro, el tensiómetro y nebulizadores portátiles, con el propósito de fortalecer la atención social en las comunidades.

De manera simultánea, en el ASIC La Aduana, parroquia Pedro Arévalo Aponte y en el ASIC de Valle Lindo de la comuna Los Meregotos, también se realizaron jornadas similares, ampliando el alcance de la formación preventiva hacia otros sectores del municipio.

Sánchez destacó que estas acciones se fundamentan en las orientaciones de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, y del alcalde de Santiago Mariño, Carlos Guzmán Venott, orientadas a impulsar programas de formación y prevención que contribuyan a elevar la calidad de vida en las comunidades mariñenses.

Esta actividad de formación se enmarca en la Cuarta Transformación: Social, Protección y Desarrollo Social, contemplada en la Ley del Plan de la Patria de las 7T, ideada por el presidente Nicolás Maduro y continuada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la cual prioriza el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas al bienestar colectivo, la protección social y la consolidación de capacidades comunitarias en materia de salud, educación y atención integral en los territorios.

El taller también fue concebido como una instancia para afianzar capacidades en materia de salud preventiva entre los protagonistas del Poder Popular, alineado con la política de participación y corresponsabilidad social que impulsa el Ejecutivo municipal.

La jornada, que contó con amplio respaldo institucional, se inscribe en una serie de encuentros comunitarios que la Alcaldía de Mariño desarrolla en distintas parroquias, con enfoque en educación en salud y fortalecimiento de las capacidades comunitarias para responder a las necesidades básicas de atención sanitaria.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA