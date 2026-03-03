‎Inaugurada Gran Colectiva de Artistas Victorianos 2026

CIUDAD MCY.- Las artes visuales son las protagonistas en esta Gran Colectiva de Artistas Victorianos 2026, que reunió a 40 expositores, entre artistas consagrados y noveles, que exhiben sus obras por 2 meses en el Teatro Ribas y en la Casa de la Cultura Alsacia Álvarez, en la sala Galería de Arte Aquiles Ortiz.

Esta grandiosa exposición se realizó bajo la organización de un equipo encabezado por la artista Belkys Duque, quien en compañía de otros exponentes, así como del alcalde Juan Carlos Sánchez, el Director de Cultura del municipio Ribas, Rafael Figuerella y demás autoridades municipales realizaron el corte de cinta.

Explicó Duque, que en esta oportunidad están participando desde niños de 11 años hasta adultos de 70 años, «en esta colectiva los artistas consagrados no les incomoda si sus obras van al lado de un novel estudiante, la idea es mostrar el talento que hay en nuestro municipio».

La artista Duque aprovechó la oportunidad para recalcar que está colectiva nació en el 2005 con el apoyo del alcalde Juan Carlos Sánchez, «luego se dejó de hacer unos años por diferentes motivos, hasta el año pasado que se retomó nuevamente».

Finalmente, extendió el llamado a todos los amantes de las artes visuales: pintura, escultura y fotografía, que visiten la exposición y puedan disfrutar de estas 58 piezas que estarán exhibidas hasta el 18 de abril.

