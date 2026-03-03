Más de mil personas atendidas en jornada social en la Zona Sur de Ribas

CIUDAD MCY.- Jornada de atención social llegó a la zona sur del municipio José Félix Ribas, atendiendo a 1092 personas de diferentes comunidades pertenecientes al ámbito geográfico de la Comuna Nuestro Norte es el Sur, enmarcado en la cuarta transformación, con el objetivo de acercar la atención en diferentes áreas al pueblo.

Durante la jornada se sumaron diferentes instituciones públicas que hacen vida en la entidad, en materia de salud se brindaron servicios en: medicina general, pediatría, odontología, ginecología, ecografía, traumatología, cirugía, vacunación y despistaje.

Además de la atención a las mujeres gestantes y lactantes a través de Parto Humanizado, quienes recibieron orientación y entrega de donativos. Asimismo, la Secretaría del Poder Popular para el Socialismo Social y Territorial del municipio Ribas, realizó la entrega de una máquina de afeitar al joven que apoya en las jornadas, afeitando a hombres y niños.

En este sentido, Yeny Ceballo, habitante de la zona beneficiada, expresó su reconocimiento a las autoridades del gobierno nacional, regional y local que hacen posible la jornada, “esta es una muy buena acción que beneficia a diferentes comunidades, y se puede ver cómo la comunidad asistió a atenderse en los diferentes servicios”.

Cabe mencionar, que en esta oportunidad se sumaron instituciones como: Fundación Casa de La Mujer, Sistema de Protección Del Niño, Niña y Adolescente, Imderibas, Fundación Casa del Abuelo, Registro Civil, Educación, IPASME, Padre Lazo, Asic Victoria, Misión y Grandes Misiones: Misiones Robinson, Ribas y Sucre, José Gregorio Hernández, Gran Misión Ciencia y Tecnología, Somos Venezuela, Negra Hipólita, Nevado, Hogares De La Patria y Gran Misión Venezuela Mujer.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA