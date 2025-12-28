Ciudad MCY

Café de Especialidad Venezolano es ejemplo de victoria de la producción nacional

Rafael Velásquez

Dic 28, 2025

Ciudad MCY.-La experiencia de la Hacienda Roros Coffee, en las montañas de Boconó, estado Trujillo, hace del café uno de los granos que puede conquistar los paladares más exigentes del mundo, con una destacada producción nacional.

Luego de ganar el tercer lugar en el prestigioso Top 10 del Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolano (Eicev 2025), este rubro se vislumbra como uno de los mejores del mundo, lo que hace de la exportación una palanca para el impulso de la economía nacional.

«Ellos son un ejemplo vivo de que, gracias a nuestras condiciones únicas y un trabajo excepcional, el grano venezolano puede conquistar los paladares más exigentes del mundo», destacó la ministra del Poder Popular para Comercio Exterior, Coromoto Godoy, a través de redes sociales.

Asimismo, señaló que «fragancia, aroma y sabor de altura: más calidad y valor para nuestras exportaciones del café y más».

VTV | FOTO CORTESÍA

Rafael Velásquez

