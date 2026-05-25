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Cámara Venezolana Automotriz prevé vender 50 mil vehículos este año

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PorGioezabeth Ceballo

May 25, 2026

CIUDAD MCY.- El sector automotriz prevé la comercialización de al menos 50.000 vehículos nuevos durante 2026, tras registrar un crecimiento cercano al 50 % en el primer trimestre del año, informó el presidente de la Cámara Venezolana Automotriz, Eduardo Cáceres.

El representante gremial presentó la estimación durante la asamblea número 56 del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), celebrada en el estado Lara, donde destacó el comportamiento favorable que mostró el mercado en comparación con el mismo período del año anterior, informaron medios nacionales este lunes.

“Nosotros tenemos una proyección de que podamos vender por lo menos unos 50.000 vehículos. Afortunadamente el primer trimestre de este año nos ha dado la razón, hemos crecido casi un 50 % en comparación con el trimestre del año pasado que fue nuestro mejor año”, resaltó.

Además, Cáceres también planteó la necesidad de ampliar espacios de discusión técnica para impulsar el fortalecimiento del sector y facilitar la consolidación de más marcas dentro del mercado nacional.

“Es muy importante trabajar en mesas técnicas para revisar porcentajes de manera tal que eso permita la activación de mayores ventas a nivel nacional y, por supuesto, competir en mejores ligas», acotó.

FUENTE: AVN

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