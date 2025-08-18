Caminata Ecológica en Henri Pittier movilizó a 200 personas

***Caminata Ecológica “Pasos Verdes por Henri Pittier” reunió a 200 participantes en una jornada de conciencia ambiental y comunidad***

Ciudad MCY.-Con el respaldo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el acompañamiento de la vocera del Poder Popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, se llevó a cabo con gran éxito la Caminata Ecológica “Pasos Verdes por Henri Pittier”, una experiencia inolvidable que reunió a más de 200 personas en un recorrido de 18 kilómetros por uno de los pulmones naturales más emblemáticos del país.

Esta jornada, celebrada en el corazón del Parque Henri Pittier, estuvo marcada por el contacto directo con la naturaleza, la promoción de la conciencia ambiental y el fortalecimiento del espíritu comunitario. Los participantes disfrutaron de senderos rodeados de biodiversidad, mientras reflexionaban sobre la importancia de preservar nuestros espacios naturales.

La actividad contó con el valioso acompañamiento de instituciones como Inparques, Bomberos Forestales, Policía Estadal, Crama, Protección Civil y la Guardia Nacional Bolivariana, quienes garantizaron la seguridad, orientación y bienestar de todos los asistentes durante el recorrido.

Para asegurar una experiencia saludable y segura, se dispusieron puntos de hidratación estratégicamente ubicados a lo largo del trayecto, permitiendo a los caminantes mantenerse activos y energizados.

Desde la organización, agradecieron a todas las autoridades, voluntarios y participantes que hicieron posible esta jornada, que no solo promovió el respeto por el medio ambiente, sino también el valor de la unión y el compromiso ciudadano.

Ciudad MCY | FOTOS PRENSA INPARQUES