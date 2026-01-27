Definidas primeras ganadoras del reinado de Ferias de Candelaria 2026

En la actividad 4 de las aspirantes deslumbraron al público y se posicionaron con la banda especial de Miss Prensa en sus distintas categorías

CIUDAD MCY.- En una hermosa velada las 26 candidatas oficiales de Reina de la Feria de la Candelaria 2026 tuvieron su primer encuentro con los medios de comunicación regionales, en el que cuatro jóvenes mariñenses se posicionaron con la banda especial «Miss Prensa».

La gala, que se llevó a cabo en las instalaciones de Casa Portuguesa, mostró a las candidatas vestidas de un azul imponente y desfilaron en un llamativo opening en el que cada una de ellas conectó con el público.

MISS PRENSA

El Alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, miembros del jurado y medios de comunicación tuvieron la importante tarea de evaluar a las mises en cada una de sus categorías.

La primera en ser llamada en la categoría Mini Reina fue Anghelina Jiménez, quien recibió la banda especial Miss Prensa.

En Pre Teen, la banda Miss Prensa fue para la joven Antonella Urdaneta.

En la categoría Teen, Sarahy García cautivó por su esencia y carisma lo que la llevo hacer la mencionada banda.

Y finalmente la representante del casco de Turmero, Crismar Ángel, destacó en la categoría Miss con la banda otorgada por los medios de comunicación.

Entre tanta emoción, Sarahy García agradeció al equipo de trabajo que la ha acompañado en este trayecto para cumplir un sueño.

«El desfile fue un éxito gracias a los creadores y el profesor de oratoria que me están ayudando a cumplir mis sueños, esta noche recibí una banda especial que me hizo sentir muy feliz y segura de mi misma, nos vemos en la noche final», expresó García.

Por su parte, Crismar Ángel extendió la invitación al público para que asista a la gran gala final en el que se anunciará la ganadora.

«Estoy emocionada y orgullosa del trabajo que hice esta noche, gracias a los que creen en mí, así que aprovecho esta oportunidad de invitar a todos para que nos acompañen en la coronación que se realizará el día viernes 30 de enero».

ENTREGA DE BANDAS

En esta jornada las 10 candidatas de la categoría Miss recibieron la banda de la comunidad que representarán en esta edición de la Reina de la Feria de la Candelaria 2026.

Casco de Turmero: Crismar Ángel La Julia; Nurimar Barco Samán de Güere: Melanie Armas El Mácaro: Alvril Mora San Joaquín: Arianna Hernández Costas de Mariño: Yuskeilin Gámez Rosario de Paya: Desireé Romero Los Laureles: Daniela Ventura Sorocaima: Arianny Garcia La Casona: Yolianna Agraz

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CIUDAD MCY