Efectivos de seguridad continúan despliegue en territorio aragüeño

El presidente del Concejo Municipal de Girardot, Ángel Márquez, aseguró que el Gobierno nacional, estadal y municipal trabajan de la mano para garantizar unas festividades seguras

CIUDAD MCY.- A propósito de las festividades de los Carnavales en Paz 2026, efectivos de seguridad ciudadana continúan el despliegue en todo el territorio aragüeño garantizando una tranquila movilidad a propios y visitantes que se trasladan dentro y fuera de los municipios.

Así lo dio a conocer el presidente del Concejo Municipal de Girardot, Ángel Márquez, quien, desde las afueras del Parque Recreacional «Las Cocuizas», en compañía de funcionarios del Ministerio de Turismo, Ministerio Público, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Bomberos de Aragua, Protección Civil, Tránsito, y otros organismos que hoy acompañan este gran despliegue, reconoció el gran esfuerzo que realizan todas las instituciones involucradas para que los aragüeños y turistas puedan disfrutar de esta temporada en familia, un carnaval de convivencia.

De igual manera, Márquez detalló que el Gobierno nacional, estadal y municipal, en una sola línea, buscan preservar la vida, la unión y disfrutar sanamente bajo una convivencia que permita estar en armonía en estas festividades carnestolendas.

Es importante mencionar que, de igual manera, se aprovechó el espacio para impartir educación vial, principalmente a los motorizados, así como en el área ambiental, para preservar el ecosistema. “Tenemos una afluencia vehicular bastante importante, tanto para llegar a los balnearios y también para subir a la parroquia de la costa de Choroní”, recalcó Marquez.

Por último, el presidente de la Cámara municipal de Girardot solicitó a los temporadistas cuidar las playas, cuidar el medio ambiente, recoger la basura, además de mantener prudencia al manejar, recordando que en casa los esperan sus seres queridos. “Todos queremos que vuelvan sanos y salvos” finalizó el concejal.

TEMPORADISTAS DISFRUTARÁN DE COSTA ARAGÜEÑA

Armando González, habitante del estado Aragua, en compañía de su familia, se desplazó durante estos carnavales a la costa aragüeña, específicamente a la parroquia Choroni, asegurando que estas se aprecian como una de las mejores playas de Aragua.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CIUDAD MCY