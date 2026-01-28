La magia y el humor se apoderarán de las tardes en el Teátrico de Maracay

CIUDAD MCY.- La Ciudad Jardín será el escenario para que cuatro grandes ilusionistas se reúnan con el fin de ofrecer un evento de lujo en el que la risa y la magia serán los protagonistas en el marco de un día diferente.

Con motivo del Día Internacional de la Magia, este 31 de enero los 4 magos aragüeños Alexber, Kike, El Mago Tony y El Mago Spiger, se estarán presentando en el Teátrico de Maracay con un show lleno de humor, risas, magia e interacción con el público.

El evento constará de 2 horas llenas de diversión para todas las edades, y al finalizar la actividad, las personas que deseen incursionar en el mundo de la magia podrán hacerlo, ya que se venderá un kit con materiales incluidos donde las personas se pueden iniciar en el mundo del ilusionismo.

EL TEÁTRICO ALBERGARÁ MÁS EVENTOS

Por otro lado, para el 8 de febrero se realizará otro evento de magia de la mano del Mago Tony. Las entradas serán vendidas en las afueras del Teátrico ubicado en el Centro Comercial Parque Aragua.

Asimismo, se está programando una actividad para el sábado 14 de febrero, donde El Mago Tony hará flotar el amor y la magia con sus increíbles trucos de ilusionismo.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MAGIA

El 31 de enero se celebra el Día Internacional de la Magia, según lo estableció la asociación de magos españoles con el objetivo de rendir honor al padre Don Bosco de la iglesia católica, que hacia trucos en la calle para entretener a los niños de bajos recursos. Debido a su fallecimiento en esta fecha se tomó como referencia para honrar a los magos en este día.

Este sacerdote italiano utilizaba juegos de manos, malabares y magia para conectar con los jóvenes, educar y enseñar valores de una manera alegre y entretenida.

CURIOSIDADES DE DON BOSCO

Fue elegido por su creatividad y por usar la magia como herramienta pedagógica y misionera para atraer a la juventud.

Fue nombrado patrón de los magos por el Congreso de Magia en Segovia, España, en 1953.

Además de los magos, es patrón de los jóvenes, aprendices, editores, cineastas, actores de doblaje y del circo.

San Juan Bosco utilizó el ilusionismo para transformar vidas y enseñar, convirtiéndose en una figura icónica para los magos modernos.

ANAIS RONDÓN

FOTOS: CORTESÍA YORMAN PERNALETE