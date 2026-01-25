Caminata San Sebastián 2026 une a Venezuela en devoción al mártir

La 39° Edición de la peregrinación aragüeña contará con más de 2 mil 400 participantes y el despliegue logístico de 25 puntos de hidratación, para cumplir con la travesía pedestre por todo el Parque Nacional Henri Pittier

CIUDAD MCY.- El estado Aragua se prepara para recibir una de las manifestaciones de fe, resistencia física y mental más importantes del país: la Caminata de San Sebastián 2026, una peregrinación que arriba a su 39° edición este sábado 31 con un exigente recorrido de 42 kilómetros, atravesado el imponente Parque Nacional Henri Pittier.

‎Estefany Mora, organizadora general del evento, informó que la ruta tradicional tiene como punto de inicio la Alcabala El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry, y culminará en la iglesia de San Sebastián Mártir, ubicada frente a la plaza Bolívar de Ocumare de la Costa de Oro.

‎»Hace casi cuatro décadas el señor Francisco Centroni empezó esto como forma de pagar una promesa, con el paso del tiempo se convirtió en una actividad de renombre nacional e internacional», destacó.

‎BIENESTAR DEL PEREGRINO

‎Para esta edición, “LMNC Producciones”, cumple tres años al frente de la tarea de diseñar, organizar y ejecutar el robusto esquema de seguridad y atención médica para la caminata. Una de las innovaciones más destacadas es la disposición de 25 puntos de hidratación estratégicamente ubicados.

‎Según explicó la organizadora, los puestos estarán cada dos kilómetros hasta el kilómetro 32; a partir de allí, dado el esfuerzo acumulado de los participantes, habrá un punto cada mil metros.

‎El contenido de estos puntos no es al azar, sino que está bajo la supervisión de especialistas. «Cada punto de hidratación cuenta con agua, caramelos y frutas como mandarina, cambur y patilla. Esto va dividido según lo que el organismo necesite, controlado por un coach deportivo que nos da las directrices», mencionó.

‎IMPACTO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

‎

‎La Caminata de San Sebastián se diferencia de otras actividades deportivas por mantener una esencia altruista, durante su desarrollo no ha tenido fines de lucro, pues los fondos recaudados son destinados al beneficio de la Parroquia San Sebastián Mártir.

‎Hasta la fecha, se han registrado 2 mil 470 personas, cifra que incluye no solo a habitantes de la entidad aragüeña, sino a ciudadanos de diversas regiones del país.

‎»Es importante que conozcan nuestro Parque Nacional Henri Pittier, que se den la oportunidad de vivir esta experiencia tan bonita que se repite solamente una vez al año», exhortó la representante de la organización.

‎RETO FÍSICO, ENCUENTRO ESPIRITUAL

La caminata va más allá del reto físico para convertirse en un encuentro espiritual, guiado por la figura del santo patrono de Ocumare de la Costa, la invitación de los organizadores sigue abierta para aquellos que deseen sumarse a este trayecto de 42 kilómetros, donde la naturaleza del litoral aragüeño y la devoción religiosa se fusionan en una jornada que promete ser histórica para el cierre del mes de enero de 2026.

