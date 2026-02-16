Realizada con éxito elección de las Reinas de Carnaval Aragua

Esta primera edición del evento sorprendió a todos los presentes con el nivel de organización y demostración de talento que imprimió cada una de los participantes

CIUDAD MCY.- Los majestuosos espacios del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) se vistieron de gala para celebrar la primera edición de la elección de las Reinas de Carnaval Aragua 2026.

En una velada caracterizada por el alto nivel artístico y la elegancia, el público aragüeño disfrutó de un espectáculo único, donde 36 niñas y jóvenes deslumbraron con su talento, optimismo y coloridos vestuarios, rindiendo tributo a la alegría que define a las festividades carnestolendas en la entidad.

La gala inició con un despliegue coreográfico de gran impacto, cuyo opening central estuvo bajo la dirección de las academias Fundanar, Bellarte y Luisany Dance, encargadas de encender la energía en el escenario. La conducción del evento estuvo a cargo de Norelys Osorio y Sendy Romero (presidente del TOM), quienes guiaron una noche llena de emociones.

La difícil tarea de selección recayó en un prestigioso jurado calificador integrado por Corina de Padrón, Adrián Pedrá, Robert Ribas, Alfonso Guerrero, Armando Gómez y Darwin Guerra.

En la categoría Miss, las primeras distinciones de la noche destacaron la preparación de las candidatas, otorgando la banda de Piel Radiante a Alys Olarte (Santos Michelena), Mejores Piernas a Ariana Hernández (San Sebastián de los Reyes), Mejor Silueta a Valentina Montilla (Mario Briceño Iragorry), Mejor Cabello a Marelys Colmenares (Santiago Mariño) y Mejor Pasarela a Yuandrelys Contreras (José Ángel Lamas).

Asimismo, el cuadro de honor se completó con Mariangel Carpio (Girardot), como Miss Ojos más Lindos; y Sharon Linares (Camatagua) con la banda de Miss Simpatía.

El momento cumbre de la noche llegó con la coronación de las nuevas soberanas de la belleza regional. Gabriella Aguirre, representante del municipio Libertador, fue proclamada como la gran Reina del Carnaval Aragua 2026. Junto a ella, fueron tituladas: Mía García, como Mini Reina; Dayane Brizuela, como Pre Teen Reina; Victoria Arellano, como Teen Carnaval; Chiquinquirá Villamizar, como Reina de la Cultura; y Marelys Colmenares, como Reina del Turismo.

El apartado musical que amenizó la jornada contó con las destacadas presentaciones de los jóvenes Axel Suárez y Ángel Suárez, junto a la impecable ejecución del saxofonista Wilfredo Nuiter.

Esta primera edición del certamen no solo resalta la belleza integral de la mujer aragüeña, sino que consolida al Teatro de la Ópera de Maracay como el epicentro cultural por excelencia para el encuentro de las familias durante estos carnavales.

Con este evento, el estado Aragua reafirma su compromiso con la promoción de las tradiciones y el apoyo al talento emergente en las diversas expresiones del arte y el modelaje.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : PRENSA TOM