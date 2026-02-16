Fundaragua despliega operativo de saneamiento en El Malecón

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de garantizar espacios públicos impecables para el disfrute de propios y visitantes, la Fundación para el Desarrollo de Aragua (Fundaragua) inició un despliegue intensivo de limpieza y saneamiento ambiental en el Paseo El Malecón, ubicado en el municipio Costa de Oro.

Esta jornada especial de atención responde a la necesidad de intervenir de forma inmediata tras la masiva afluencia de personas registrada durante el reciente concierto de la «Ruta Carnavales en Paz 2026», evento que generó un volumen considerable de desechos sólidos en la zona costera.

Desde las primeras horas del día, las cuadrillas de Fundaragua se mantienen activas en el sitio ejecutando labores manuales de barrido y recolección, complementadas con una ruta crítica de extracción de residuos mediante el uso de camiones compactadores. Estas acciones buscan fortalecer no solo el orden y la salubridad de este emblemático corredor turístico, sino también asegurar la protección del ecosistema marino frente a la acumulación de desperdicios derivados de las festividades de la temporada.

Este despliegue se encuentra enmarcado en las líneas estratégicas de la Segunda Transformación (2T), bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La ejecución de estas tareas cuenta con el seguimiento directo de Joana Sánchez, vocera del Poder Popular para la Gobernación de Aragua, en articulación con Rodolfo Ramírez, Secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, y la gestión del presidente institucional de Fundaragua, Edinson Gutiérrez.

La labor de saneamiento no solo restaura la estética del Paseo El Malecón, sino que garantiza que Ocumare de la Costa siga siendo un destino de excelencia y salubridad para todas las familias que han elegido el litoral central para celebrar estos Carnavales 2026.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CORTESÍA