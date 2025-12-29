Ciudad MCY.-Caracas se queda sin béisbol por segundo año seguido y por sexta vez en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, debido a la eliminación de Leones del Caracas y de Tiburones de La Guaira.

La temporada 2025-2026 comenzó de manera alentadora para ambos equipos plagados de estrellas que hacían soñar a la fanaticada capitalina, pero que al final no lograron engranar y se despidieron temprano de la fiesta de enero.

Por segundo año consecutivo, tanto los escualos como los melenudos no logran pasar al Round Robin de la liga, lo que dejó un gran vacío entre los fanáticos que esperaban colmar los estadios Monumental y de la UCV en Caracas.

Los Leones del Caracas, que atravesaron por una temporada turbulenta, se despidieron de la zafra al caer 15-13 ante Cardenales de Lara el día viernes en el reinicio del calendario tras la Navidad. Esta derrota, combinada con otros resultados de la jornada, sentenció a la manada dirigida por José Alguacil, que fue objeto de gran controversia.

