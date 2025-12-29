Yadier Molina destaca la resiliencia de Magallanes

Ciudad MCY.-Yadier Molina llegó a la nave turca en un momento apremiante para el conjunto en el mes de noviembre; se encontraban en el foso de la tabla y todo parecía indicar que nada podía sacarlos de allí.

El estratega tomó el mando tras la salida de Eduardo Pérez y algo cambió en el dugout y ahora se encuentran en la fiesta de enero.

Tras el encuentro de este sábado ante Cardenales de Lara, Molina regaló sus impresiones a las cámaras de One Baseball Network, donde destacó la resiliencia del conjunto.

“Tenemos (en Magallanes) muchos veteranos que echaron el resto metieron mano, además los jóvenes siguieron a esos veteranos, siguieron el mensaje y gracias a Dios estamos clasificados”, dijo.

Sobre haber clasificado, le preguntaron al manager si había tenido un momento tan especial como este en su carrera, a lo que contestó: «Después de 19 años he vivido muchas cosas, pero esto es algo especial para mí y para la fanaticada de Valencia», destacó.

Fuente: Líder en Deportes | FOTO CORTESÍA