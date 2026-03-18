EEUU levanta sanciones para operaciones de sus empresas con Pdvsa

CIUDAD MCY.- El Departamento del Tesoro autorizó a empresas estadounidenses realizar ciertas operaciones con la Petróleos de Venezuela (Pdvsa), comunicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés).

Esta licencia general número 52 establece que quedan excluidas de las sanciones las transacciones de entidades estadounidenses relacionadas con Pdvsa o con cualquier empresa en la que esta posea directa o indirectamente una participación del 50 % o más.

Desde finales de enero de 2026, Estados Unidos ha comenzado a levantar gradualmente algunas de las medidas coercitivas unilaterales e ilegales a Venezuela.

Estas acciones están dirigidas, especialmente, al sector petrolero, mediante licencias generales que permiten a empresas estadounidenses y extranjeras operar y negociar contratos con el país.

FUENTE: AVN

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