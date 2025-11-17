Carlos Sierra presentó sus obras en clausura de la Filven Aragua 2025

Para cerrar la Filven con broche de oro, el diputado presentó sus obras y explicó brevemente cuál es el impacto de estas para la sociedad

Ciudad MCY.-Como parte de la jornada de clausura de la 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) Capítulo Aragua 2025, el diputado y comunicador Carlos Sierra presentó con éxito un trío de obras que abordan la comunicación estratégica, la defensa de la verdad nacional y la salud mental.

La presentación, realizada en el último día de la Feria en la región, incluyó los títulos: Logros de la Patria, Comunicación para defender la verdad de Venezuela y Más Allá de la Locura: Claves para la Salud Mental.

El evento contó con la presencia del General de División José Juan Rojas Guevara, director de medios de la Milicia Nacional Bolivariana para la Región Central, quien acompañó al autor y destacó la relevancia de su trabajo.

Las obras de Sierra, especialmente las enfocadas en comunicación, promueven el fortalecimiento de la difusión de la verdad sobre Venezuela, haciendo énfasis en la comunicación dentro de la Milicia Bolivariana.

El General Rojas Guevara subrayó cómo estos textos son fundamentales para establecer comandos de control y comunicación para la paz y defensa de la patria. Hizo especial mención a Comunicación para defender la verdad de Venezuela, destacando su objetivo de consolidar la comunicación en todos los niveles, pues para él es válido la premisa «quien maneja la información tiene el poder», y su contribución a la paz y soberanía nacional.

Durante su intervención, el diputado Sierra explicó que Logros de la Patria se ha transformado en un programa multiplataforma dedicado a comunicar los avances y la verdad de la nación, sin importar las circunstancias, en apoyo directo a la revolución cultural.

El conjunto de sus obras abordan la ética, los valores y la salud mental, e incluyen propuestas para promover leyes y proyectos relacionados, siempre con un enfoque en la comunicación efectiva y la defensa de la patria

Al finalizar, el autor adelantó planes futuros con una perspectiva de continuidad en la batalla de ideas: “Ya estamos escribiendo el nuevo libro, pero no voy a dar muchos detalles; sin embargo, nosotros queremos decirle que estamos con estos libros, con esta batalla de ideas en la revolución cultural” dijo.

La presentación de Carlos Sierra sirvió como un potente cierre intelectual para la Filven Aragua 2025, reafirmando el papel de la comunicación en la defensa y el desarrollo del país.

MARÍA | JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY

FOTOS CORTESÍA