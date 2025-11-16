PC Aragua inició Taller de Diagnósticos pre-existentes período lluvias 2026

Este tipo de diagnóstico es fundamental para identificar y evaluar las condiciones actuales de los puntos neurálgicos y vulnerables de la entidad.

CIUDAD MCY .-El estado Aragua, a través de su órgano de Protección Civil y Administración de Desastres, puso en marcha el Taller de Diagnósticos Pre-existentes, para fortalecer la capacidad de respuesta y prevención de riesgos ante el próximo período de lluvias 2026.

Esta iniciativa acentúa el compromiso de la gestión regional con la seguridad integral de sus ciudadanos y la 3era T que promueve la Ley de las 7 Grandes Transformaciones (7T) del Plan de la Patria.

«El objetivo central de esta jornada de capacitación es guiar y dotar de herramientas metodológicas a los analistas de riesgos para que puedan realizar un diagnóstico exhaustivo de campo a nivel municipal», resaltó el director regional de PC Aragua, Jesús Franco.

Explicó que, este diagnóstico es fundamental para identificar y evaluar las condiciones actuales de los puntos neurálgicos y vulnerables de la entidad.

Enfatizó que el personal técnico de Protección Civil Aragua está siendo instruido para inspeccionar minuciosamente las áreas críticas, que incluyen Sistemas Hídricos tales como ríos, quebradas, acequias y torrenteras, canales y drenajes fluviales y pluviales, tanto abiertos como cerrados, además de los sistemas de alcantarillado.

En cuanto a las amenazas geológicas en zonas con suelos inestables, áreas propensas a socavaciones hídricas y deslizamientos.

«Esta metodología de diagnóstico pre existente busca generar un mapa de riesgos actualizado que permita a la Gobernación y a los entes municipales ejecutar acciones de mitigación, mantenimiento preventivo y planificación de la respuesta con la debida antelación», afirmó Franco.

Es importante acotar, que la prevención efectiva de desastres comienza con la identificación precisa de las amenazas. «Con la capacitación de nuestros analistas, en Aragua damos un paso firme en la preparación ante la temporada de lluvias 2026, garantizando acorde a las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y gobernadora Joana Sánchez, una mayor protección y bienestar para todas las comunidades», apuntó el director de PC Aragua, Jesús Franco.

CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA