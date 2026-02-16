Ciudad MCY

Carnavales de Paz 2026: Una gestión exitosa para el disfrute del pueblo venezolano

PorRafael Velásquez

Feb 16, 2026

CIUDAD MCY.-  Este domingo 16 de febrero, la agenda los “Carnavales de Paz 2026” continuó despelgada en distintos lugares de Caracas para llevar alegría y recreación al pueblo. El Paseo Los Próceres, la plaza de los Museos y el Parque Arístides Rojas destacaron como los principales puntos de encuentro familiar.

En Los Próceres, por segundo día consecutivo, una variada agenda recreativa cautivó a los más pequeños con piscinas, toboganes inflables, pintacaritas, trampolines y actos acrobáticos. Asimismo, el Parque Arístides Rojas ofreció una programación deportiva y cultural que incluyó títeres de la escuela “Rayos y Centellas”, cuentacuentos y la pieza teatral “Cuentos con corazón de arepa”.

Por su parte, en Bellas Artes, la plaza de los Museos recibió a cientos de niños disfrazados, quienes disfrutaron de las presentaciones de la agrupación Sarta de Cuentos y destacados titiriteros.

Esta programación de sano esparcimiento se extenderá durante toda la temporada en las 22 parroquias caraqueñas. El Plan Carnavales 2026 reafirma así que la paz es la protagonista de la alegría colectiva, invitando a cada comunidad a vivir estas fiestas con entusiasmo y color.

FUENTE: MIN CULTURA

FOTO: CORTESÍA

