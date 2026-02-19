Carnavales en Aragua se desarrollaron con rotundo éxito

La gobernadora Joana Sánchez detalló sobre el despliegue de los organismos de seguridad, la atención en puntos turísticos y el comportamiento de los temporadistas durante las festividades

CIUDAD MCY.- Desde la sede de la Gobernación del estado Aragua, la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, ofreció un balance informativo sobre el gran despliegue que realizó el Ejecutivo regional y los distintos organismos de seguridad durante la temporada de Carnaval que se desarrollaron durante el pasado fin de semana.

‎

‎Durante la reunión, la mandataria aragüeña, en compañía de Vicmar Olmos, Secretaria de Turismo del estado Aragua; y Jesús Franco, director de Protección Civil Aragua; destacó el despliegue de los organismos de seguridad, la atención en puntos turísticos y el comportamiento de los temporadistas.

‎

‎Sánchez, hizo énfasis en que durante las festividades se activó el operativo Carnavales Felices y Seguros Reír 2026, en que se desplegaron más de 7 mil funcionarios y voluntarios, quiénes resguardaron la seguridad de los temporadistas en 89 puntos turísticos del estado.

‎

‎»Un exitoso despliegue en los principales puntos de atención, específicamente en las costas aragüeñas, donde recibimos una gran cantidad de visitantes, y podemos decir que este año aumentó la cifra de turistas en comparación con el año 2025, para un total de 149 mil 468 temporadistas que estuvieron disfrutando de los carnavales en Ocumare de la Costa, Choroni, Colonia Tovar, plazas, centros comerciales y otros puntos de alto impacto de nuestra entidad».

‎

‎La mandataria aragüeña constató que en los 18 municipios del estado se desarrollaron actividades recreativas y culturales para el disfrute de las familias.

‎

‎»En cada municipio se realizaron desfiles, la elección de la reina; además se desarrollaron actividades recreativas en diversos balnearios, parques y plazas; por ejemplo, en Chuao se realizó una jornada de matrimonios colectivos, todas estas celebraciones estuvieron acompañadas de la alegría de nuestra gente y la precaución».

‎

‎Asimismo, la Gobernadora resaltó que durante las fiestas carnestolendas las autoridades hicieron un llamado de atención a los temporadistas sobre conducir con precaución y de no consumir bebidas alcohólicas para evitar los accidentes.

‎

‎Finalmente, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua subrayó que los carnavales en Aragua 2026 fueron un rotundo éxito.

‎

‎»Podemos decir que en Aragua se realizó un despliegue de seguridad exitoso, sin embargo, ya estamos trabajando en una Ley de Convivencia para futuros eventos, y por su puesto, todo esto fue gracias a las orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez».

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : GBA