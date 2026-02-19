Miércoles de ceniza marcó el inició de la cuaresma en La Victoria

CIUDAD MCY.-La feligresía católica del municipio José Félix Ribas, dio inicio al tiempo de preparación para la celebración de la pascua al finalizar la “Semana Santa”, cuando recuerdan la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo. Y es que la celebración de la Santa Eucaristía en el miércoles de ceniza, dio paso a la cuaresma, periodo de reflexión.

Por ello, la feligresía se congregó en los diferentes templos e iglesias del municipio, para la celebración de la homilía con la imposición de las cenizas a los creyentes, entre ellos el Santuario Diocesano Nuestra Señora del Carmen en La Victoria, hizo lo propio.

El padre Alexio Ordóñez, párroco del referido santuario, explicó que el Miércoles de Ceniza, es un sacramento, es un signo sagrado instituido por la iglesia, “los sacramentos nos ayudan a acercarnos a Dios y a despertar nuestra fe”; es por ello que para mayor eficiencia, debe ser recibido con fe y arrepentimiento sincero.

El Párroco explicó el sentido bíblico que representa para ellos las cenizas, simbolizando la humildad y la fragilidad de la vida. Es un signo de arrepentimiento y conversión. Durante la cuaresma, la iglesia los invita a vivir el ayuno, oración y caridad. Prosiguió el sacerdote explicando el tiempo de ayuno y abstinencia en cuaresma, se realiza el miércoles de ceniza y el viernes santo, “son días obligatorios para los católicos. Además, todos los viernes durante la cuaresma, son días de abstinencia».

