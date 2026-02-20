“Carnavales Felices de las Abuelas y los Abuelos” reunió alegría y tradición en Mariño

CIUDAD MCY.-En el marco de las festividades de Carnaval 2026, que se celebraron oficialmente el lunes 16 y martes 17 de febrero en el estado Aragua, se llevó a cabo la actividad “Carnavales Felices de las Abuelas y los Abuelos” en la sede del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) en Turmero, promoviendo la participación activa de los adultos mayores de la región.

Así lo informó el director del Servicio Autónomo de Geriatría y Gerontología del estado Aragua (Sager), Wilfredo Merchán, quien destacó que la jornada contó con la presencia de representantes de ocho municipios, incluido el anfitrión Santiago Mariño. La iniciativa formó parte de los espacios recreativos y comunitarios coincidentes con la temporada carnavalesca, orientada a fortalecer la convivencia y el bienestar social de las personas de la tercera edad.

“El objetivo fundamental de esta celebración es promover la gobernabilidad, la cohesión comunitaria y el compromiso social de nuestros abuelos y abuelas, tal como lo han instruido el presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora de Aragua Joana Sánchez y el alcalde de Santiago Mariño Carlos Guzmán”, expresó Merchán desde la sede del INASS.

Durante la actividad, las personas adultas mayores disfrutaron de presentaciones culturales, concursos y, en un ambiente festivo, eligieron a sus reinas y reyes del Carnaval, consolidando un momento de encuentro intergeneracional y reconocimiento a su vitalidad.

La jornada se desenvolvió en un ambiente de alegría y respeto, destacándose como una expresión de inclusión social que resignifica la participación de los adultos mayores en las celebraciones comunitarias vinculadas al asueto carnestolendo.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO