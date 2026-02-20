Arepa o Muerte: La comedia que defiende la arepa como símbolo cultural de Venezuela

CIUDAD MCY.-Iruam Báez y Maigualida Bello presentaron su obra “Arepa o Muerte”, un cortometraje que, desde su estreno el pasado 11 de febrero en las muestras académicas de Unearte, no ha dejado de generar expectativas y sonrisas.

“Arepa o Muerte es una comedia satírica ambientada en un mundo donde las arepas están prohibidas”, explicó Iruam Báez, guionista y productor de campo de la obra, además de actor en la misma. “Es algo que parece bastante absurdo, pero es justamente de ese absurdo que hablamos de nuestra identidad y de la resistencia cultural. Es una historia exagerada que tiene persecuciones, tiene cárcel, tiene policías, tiene un primo chismoso, tiene bastantes cositas que nos llevan a identificarnos con este mundo”.

La premisa, aunque descabellada, toca fibras muy sensibles del ser venezolano. En un universo narrativo donde la harina de maíz ha sido desplazada por waffles, panquecas y pan francés, un grupo de valientes personajes se levanta para defender el alimento sagrado de la nación.

Maigualida Bello, actriz protagónica del cortometraje, interpreta a Chepa, la líder indiscutible de esta revolución arepera. “Mi principal papel es porque soy la que mando y soy la jefa de la revolución de la arepa”, declaró con entusiasmo. “Vine a defenderla y a demostrarle a ese policía que nos anda persiguiendo y que nos quiere robar la harina, nos quiere sacar, pero nosotros estamos ahí luchando, porque la arepa es el Buda de resistencia y la arepa es la revolución”.

El elenco principal lo completa, Inoa como La Gocha, Pedro (compañero de baja estatura) como Soteldo, Ricardo como el “policía sin masa” —el antagonista que persigue a los defensores de la arepa— y Darwin, con una pequeña aparición como un señor nervioso al inicio del corto. Juntos, dan vida a una historia que, en apenas 13 minutos con 20 segundos (incluidos créditos), logra condensar humor, crítica y una profunda reflexión sobre la identidad nacional.

El equipo creativo está encabezado por seis estudiantes de la Universidad Experimental de las Artes, (UNEARTE): Xioré Cubas como productora, Gier Velasco como director, Fabiana Torrealba como directora de arte, Gabriel Barrios como posproductor, e Iruam Báez como guionista y productor de campo. Sin embargo, la producción total movilizó a entre 20 y 25 personas, trabajando en cuatro locaciones distintas.

ALBA CIUDAD

FOTO: CORTESÍA