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Casi 400 estudiantes participaron en la V Jornada Científica en Aragua

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PorLuisa Pedroza

May 23, 2026

CIUDAD MCY.- En un trabajo articulado entre la Universidad de Las Ciencias “Hugo Chávez Frías” y el hospital José María Benítez de la ciudad de La Victoria, se realizó la V Jornada Científica en Aragua. Esta jornada, reunió a casi 400 estudiantes de pregrado y postgrado en el área de salud.

Así lo informó Jaibeth Durán, directora del Hospital José María Benítez, quien destacó que, aunque se trata de la quinta edición de la feria, es la primera vez que se realiza directamente en las instalaciones del hospital. Anteriormente, el proceso consistía en una selección de trabajos que luego se presentaban de manera regional en Corposalud; sin embargo, a partir de este año, se ha establecido que cada centro de salud organice su propio encuentro.

Durante la jornada, que se desarrolló entre los días jueves y viernes, se presentaron un total de 26 trabajos de investigación. El evento cuenta con la participación de estudiantes provenientes de tres casas de estudio: la Universidad Rómulo Gallegos, la Universidad de las Ciencias de la Salud y la Universidad de Carabobo.

La feria abarca diversas especialidades de pregrado como radioimagenología, fisioterapia y medicina. En el área de posgrado: enfermería, hemoterapia, medicina crítica, enfermería quirúrgica, emergencia y desastre, y cuidado prenatal. En medicina: cirugía general, traumatología y ortopedia, medicina interna, anestesia, pediatría y puericultura, y ginecología y obstetricia.

Además de celebrar los logros actuales, Durán anunció planes de expansión para la institución. Próximamente se espera la apertura del área de Registro y Estadísticas en Salud, así como la formación para Asistentes de Laboratorio, con el fin de seguir ampliando las oportunidades académicas en el centro hospitalario.

En un mensaje dirigido a los futuros profesionales, la directora subrayó la importancia de la visión integral de la carrera. “Atendemos no solo pacientes, sino personas haciendo un balance integral”, afirmó, recordando que, según la Organización Mundial de la Salud, la salud es el completo bienestar físico, mental y social.

“Cada día nos preparamos para abordar de manera integral al paciente y poderle brindar una mejor oportunidad de sanación o de recuperación”, concluyó Durán, extendiendo una invitación a los jóvenes a unirse a los servicios y ofertas académicas que ofrece el hospital.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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Por Luisa Pedroza

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