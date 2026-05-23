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Plan «El Fogón de la Aragüeñidad» atendió a cocineros y cocineras de Zamora

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PorLuisa Pedroza

May 23, 2026

Durante la actividad las madres y padres procesadores pasaron por las diferentes estaciones en servicios de cortes, secados, planchados, entre otros servicios.

CIUDAD MCY.- El Plan Regional «El Fogón de la Aragüeñidad» continúa desplegado en todo el estado con el objetivo de brindar atención al personal que forma parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En esta oportunidad atendió a las cocineras y cocineros de la Patria de la parroquia San Francisco de Asís en el municipio Zamora.

Esta iniciativa de atención integral, impulsada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, brindó una jornada especial de belleza integral y el Plan Violeta, a los encargados de alimentar a los jóvenes de las instituciones educativas de la región.

​Durante la actividad, las madres y padres procesadores pasaron por las diferentes estaciones en servicios de: cortes, secados, planchados, aplicación de hidrataciones y tintes, manicura, pedicura, depilación y diseño de cejas o pestañas.

Cabe destacar que esta jornada que forman parte del plan regional se realizará en los 18 municipios, brindado atención a todos las cocineras y cocineros de la Patria, ya que forma parte de las políticas públicas que la gobernadora Joana Sánchez construye con rostro humano, reconociendo a quienes día a día llevan sabor, historia y corazón de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas.

YORBER ALVARADO

FOTOS :CORTESIA

 

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