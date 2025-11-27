CDI “Coronel Atanasio Girardot” retoma capacidad quirúrgica tras rehabilitación integral de quirófano

Gracias a la intervención, el centro asistencial retoma su capacidad para atender cirugías esenciales, priorizando emergencias y procedimientos de alto impacto comunitario

CIUDAD MCY.-La red de salud en el estado Aragua amplió su capacidad resolutiva tras la reinauguración del quirófano del CDI “Coronel Atanasio Girardot”, un espacio equipado para realizar cirugías básicas y especializadas, destinado a descongestionar la demanda quirúrgica del Hospital Central de Maracay (HCM).

Previo a ofrecer declaraciones, la autoridad única de Salud en la entidad, Yosmary Lombano, realizó un recorrido por las áreas rehabilitadas junto a la coordinadora regional de la Misión Barrio Adentro, Velly Martínez y el equipo directivo del centro: el director del CDI, Uziel Pacheco; y el adjunto a la dirección del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), Kerlin Martínez.

Durante la inspección verificaron la operatividad del equipamiento médico, el funcionamiento de la climatización y el acondicionamiento general del quirófano.

La rehabilitación contempló reparación de la infraestructura, pintura interna y externa, modernización del sistema de iluminación, instalación de aires acondicionados, adecuación del área de laboratorio y mejoras en climatización, con el fin de garantizar condiciones seguras para los procedimientos quirúrgicos y el soporte asistencial del centro.

El CDI “Coronel Atanasio Girardot” forma parte del ASIC del mismo nombre, ubicado en la parroquia José Casanova Godoy, municipio Girardot donde se atienden más de 59 mil 979 habitantes y alrededor de 10 mil familias. Solo en este centro se registra un promedio de 2 mil 459 atenciones mensuales, respaldadas por servicios de hospitalización, apoyo vital, terapia intensiva, emergencia 24 horas, ecografía, electrocardiograma, nutrición, cirugía general, medicina general, radiografías, laboratorio, oftalmología y optometría.

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Durante el acto, la autoridad única de salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, destacó que la reactivación del área quirúrgica permitirá brindar intervenciones de baja y mediana complejidad directamente en la comunidad, reduciendo los tiempos de espera y evitando traslados innecesarios hacia el principal hospital de referencia.

“Hoy reinauguramos un quirófano que está listo para ofrecer cirugías de calidad, con equipos en buen funcionamiento y especialistas preparados”, expresó con seguridad.

La autoridad sanitaria reconoció el respaldo del presidente Nicolás Maduro, la ministra Magaly Gutiérrez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, quienes, según afirmó, han impulsado acciones para consolidar la red primaria de salud. También destacó el apoyo del alcalde Rafael Morales, “con quien hemos logrado reinaugurar más de nueve centros de salud en el municipio”.

SERVICIO LAS 24 HORAS

Por otro lado, el director del ASIC, Luis Sánchez, señaló que el quirófano operará con especialistas en cirugía general, traumatología y ginecología, y que se prevé la futura incorporación de áreas como otorrinolaringología y cirugía plástica para ampliar la oferta quirúrgica.

“Contamos con atención continua las 24 horas y con el personal capacitado para asumir actos quirúrgicos esenciales”, indicó. Recalcó además que la reactivación del quirófano responde a la necesidad de aumentar la capacidad resolutiva del ASIC y fortalecer los servicios que se prestan en el CDI.

De tal forma, la reinauguración del quirófano ubicado en el CDI “Coronel Atanasio Girardot” representa un avance estratégico para el sistema público de salud, al consolidar un espacio destinado a ofrecer intervenciones seguras, cercanas y oportunas a las comunidades de la zona sur de Maracay.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA