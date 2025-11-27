Inicia conformación de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales en Aragua

CIUDAD MCY.-En un encuentro que reunió a los 657 jefes y jefas de UBCh del estado Bolivariano de Aragua, se realizó una jornada de orientación destinada a la conformación de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales, instancias que tendrán la responsabilidad de elegir a sus voceros y voceras desde cada territorio. La actividad marcó el inicio de un proceso organizativo clave para la estructura de base del Partido Socialista Unido de Venezuela.

La integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministra del Poder Popular para la Mujer, Yelitze Santaella, acompañó la jornada y destacó que este proceso “honra el legado del Comandante Chávez, construyendo desde las bases la victoria del pueblo organizado”. Asimismo, invitó a todas las aragüeñas y aragüeños a participar activamente en las asambleas que se estarán desarrollando en cada comunidad.

Por su parte, el secretario general de organización del PSUV en la entidad, José Gregorio Colmenares, informó que desde este mismo jueves se activan las asambleas de postulación en todo el territorio aragüeño, como parte del cronograma establecido para la consolidación de la estructura comunitaria. Señaló que estas reuniones permitirán avanzar en la selección democrática de las vocerías.

Colmenares subrayó que este proceso organizativo constituye “el corazón de la estrategia territorial”, destacando que el poder popular es la fuerza fundamental para cuidar, defender y construir el futuro desde cada comunidad. Recalcó que la participación masiva garantizará la fortaleza política y social del proyecto Bolivariano.

Las asambleas de postulación se desarrollarán los días jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de noviembre, con el fin de elegir la estructura de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales, instancia superior de los Comandos Bolivarianos de Bases Integrales, reafirmando el carácter participativo y protagónico del pueblo aragüeño.

CIUDAD MCY | FOTOS: CORTESÍA