Celac a reunión para abordar situación venezolana

«Se convocó una reunión ministerial de la Celac, en la que participarán todos los países de la región, para mañana a las 14:00, hora local, en Brasilia», afirmó Maria Laura da Rocha, ministra suplente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A diferencia de otros foros internacionales, la comunidad no incluye a Estados Unidos ni Canadá, lo que la convierte en un espacio dedicado exclusivamente a la coordinación entre los países de América Latina y el Caribe.

Principalmente, el grupo actúa como un foro político, sin carácter económico ni militar, y busca posiciones comunes en temas como la democracia, la soberanía, el desarrollo, los derechos humanos y la política internacional.

En la jornada, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó de inaceptable y peligroso los bombardeos de Estados Unidos en territorio venezolano y el secuestro de Maduro.

Tales «actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional», escribió en la red social X.

Consideró que atacar a países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, en el que la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo.

«La condena del uso de la fuerza es coherente con la postura que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones», refirió.

La embestida militar evoca «los peores momentos de injerencia en la política de América Latina y el Caribe, y amenaza la preservación de la región como zona de paz», alertó.

Según Lula, la comunidad internacional, a través de acciones Unidas, debe responder enérgicamente a este episodio. «Brasil condena estas acciones y se mantiene disponible para promover el diálogo y la cooperación», subrayó finalmente.

