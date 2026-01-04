‌Papa León XIV clama por respeto a la soberanía de Venezuela

Cuidad MCY- El Papa León XIV durante el rezo del Ángelus realizó un llamado al respeto pleno de la soberanía de Venezuela y su Estado de derecho constitucional. Tales declaraciones se producen un día después del secuestro en suelo venezolano del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses y el bombardeo contra instalaciones civiles y militares que dejaron fallecidos y heridos.

“Con el corazón lleno de preocupación sigo la evolución de la situación en Venezuela”, afirmó el Pontífice ante los fieles congregados. Con claridad, estableció que “el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración”. Este principio, según León XIV, debe conducir a “superar la violencia” y a “emprender caminos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país”.

El mensaje del Santo Padre trazó una hoja de ruta clara para la nación sudamericana, en la que priorizó “asegurar el Estado de derecho inscrito en la Constitución” y “respetar los derechos humanos y civiles de cada uno y de todos”. Asimismo, instó a trabajar de manera conjunta para “construir un futuro sereno de colaboración, de estabilidad y de concordia”, con “especial atención a los más pobres”.

Fuente VTV| Foto Cortesía