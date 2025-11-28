Celebrada sesión solemne con motivo de los 405 años de elevación eclesiástica de Cagua

CIUDAD MCY.-En el marco de los 405 años de elevación eclesiástica de la parroquia Cagua, El Concejo Municipal del municipio Sucre, celebró una sesión Solemne que contó con la presencia del alcalde Wilson Coy, el equipo de gobierno municipal, así como el poder popular de la parroquia Cagua y Bella Vista.

La sesión se realizó desde la Casa de la Cultura, en su derecho de palabra el alcalde Wilson Coy, aclaró que se están celebrando 405 años de elevación eclesiástica de la parroquia Cagua; no de Cagua como pueblo.

En ese sentido, el mandatario expresó “no debemos desconocer la historia que hay en más de 4 siglos, porque desconocer nuestras raíces nos impiden saber de dónde venimos en el presente”.

Coy, exhortó a la presidenta del Concejo Municipal Elba Fontaines a conformar la comisión de rescate y preservación de la historia de la ciudad”.

“No podemos avanzar en el progreso de nuestro municipio Sucre, sin llevar presente nuestras raíces históricas que nos identifican como sucrenses”, apuntó.

Por su parte, El profesor Simón Diaz, quien fungió como orador de orden citó al poeta Aquiles Nazoa y mostró a Cagua desde lo sublime haciendo un paseo desde lo histórico, agrícola, económico, social y cómo se posicionó en el centro de Venezuela.

Recordó a Cagua como la «Ciudad Hospitalaria» y a las maravillosas generaciones que han logrado la evolución y desarrollo de la jurisdicción. Agradeció al alcalde Wilson Coy por amar a Cagua, por la constancia y dedicación que ha puesto al nuestro municipio Sucre.

Durante la ceremonia, el cuerpo ediles junto al alcalde del municipio Sucre, realzaron la entrega de la “Orden Ciudad de Cagua» en su única clase a los hombres y mujeres que impulsan la construcción de un municipio 100% comunal en el marco de la paz.

Asimismo, fueron condecorados organismos de seguridad, deportistas, personal de salud, docentes, adultos mayores, mujeres, medios de comunicación, historiadores, empresarios, como también a los hombres y mujeres de los ocho circuitos que diariamente trabajan en la consolidación de las Comunas en el municipio.

Prensa Alcaldía Sucre |FOTOS: CORTESÍA